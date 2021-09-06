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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر فلسطينية: مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة غزة فرحا بعملية تحرر 6 أسرى خلال عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع الاسرائيلي
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش: أي محاولة لاغتيال أبطال عملية انتزاع الحرية سيدفع كيان الاحتلال ثمنها غاليا
حزب الله: هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجدداً على قضية الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال وفضح الممارسات التعسفية بحقهم
حزب الله: ما قام به المجاهدون الفلسطينيون الشرفاء انجاز نوعي يشكل صفعة قوية للاحتلال وفشلاً ذريعاً لأجهزته الأمنية والاستخباراتية
حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني نجاح مجموعة من المقاومين الأسرى بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً في شمال فلسطين المحتلة
النخالة: الاسرى الذين تحرروا من سجن الاحتلال يطرقون أبواب الحرية ويكسرون بكل ما تعني الكلمة هيبة الأمن الصهيوني
النخالة: 6 رجال من مقاتلينا الأبطال ينقلون المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو ويخترقون كل اجراءته الأمنية وليس فقط كما يفعل مجاهدو غزه اليوم
أمين عام الجهاد الاسلامي زياد النخالة يدعو أبناء الشعب الفلسطيني لحماية الأسرى الذين انتزعوا حريتهم فجر اليوم من سجن جلبوع الاسرائيلي
أمينن عام الجهاد الاسلامي زياد النخالة يدعو أبناء الشعب الفلسطيني لحماية الأسرى الذين انتزعوا حريتهم فجر اليوم من سجن جلبوع الاسرائيلي
أمين عام الجهاد الاسلامي زياد النخالة تعقيبا على فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع: هذا يوم للفرح كبير ويوم جديد في جهاد الشعب الفلسطيني
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-09-2021
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الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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