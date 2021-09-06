منفذو انقلاب غينيا يعتقلون قائد أركان الجيوش ومدير الشرطة

العالم _ افريقيا

ونقل موقع "غينيا نيوز"، الاثنين، أنه تم عقب كلمة ألقاها قائد الانقلاب، مامادي دومبويا، خلال اجتماع مع وزير الدفاع، محمد دياني، وقادة أركان الجيش الغيني في قصر الشعب، تم اقتياد تراوري وكامارا إلى مقر الشرطة الوطنية، وأشار الموقع إلى أن الأسباب وراء هذه الخطة لم تتضح بعض.

وشهدت غينيا الأحد انقلابا عسكريا على السلطة قاده دومبويا، العقيد في القوات الخاصة، الذي سبق أن خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي وأعلن الأحد عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد، الفا كوندي، وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.

واستدعى دومبويا الاثنين وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين في أجهزة كوندي إلى اجتماع أعلن عدم حضوره "تمردا" ضد السلطة الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم لجنة التجمع الوطني والتنمية.

ووعد دومبويا بتشكيل حكومة وحدة في بلاده وأكد أن كوناكري ستفي بجميع التزاماتها في قطاعي الاقتصاد والمناجم.

وأدى الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم، وهو خام يستخدم في إنتاج الألمنيوم، إلى ارتفاع أسعار المعدن إلى أعلى مستوى في عشر سنوات بسبب مخاوف من زيادة تعطل الإمدادات، ولا يوجد ما يشير إلى مثل هذا الاضطراب حتى الآن.