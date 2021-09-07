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كواليس زيارة غير معلنة لوفد أمني "إسرائيلي" إلى القاهرة

كواليس زيارة غير معلنة لوفد أمني
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مصرية خاصة، النقاب عن تفاصيل زيارة وفد أمني "إسرائيلي" إلى العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الأسبوع الجاري، بحث الوضع في قطاع غزة، ومفاوضات التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

العالم - الاحتلال

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الوفد الذي ترأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، التقى برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والمسؤول عن "ملف غزة" في الجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق. مؤكدة أن الوفد أنهى زيارة بعد الاتفاق على الزيارات خلال العشرة أيام القادمة، في ظل حالة الحراك الذي تسعى القاهرة من خلاله إلى التوصل لاتفاق دائم يضمن استمرار حالة الهدوء في قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن "الوفد الإسرائيلي بحث ملف صفقة تبادل الأسرى والرؤى المطروحة في هذا الصدد، باعتبار أن تلك الخطوة هي الأساس في التوصل لاتفاق طويل المدى للتهدئة".

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري طالب المسؤولين في تل أبيب بضرورة تواصل العمل على تقديم تسهيلات لضمان سير المفاوضات خلال الأيام القادمة بشكل سلس، وعدم التصعيد في القطاع.

وقالت المصادر إن هناك زيارة مرتقبة لمسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية إلى كل من رام الله وغزة خلال الأسبوع القادم، للتباحث مع الفصائل بشأن الخطوات المصرية الرامية إلى التهدئة.

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