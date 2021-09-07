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الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالا جويا ويختطف عدة مدنيين في الحسكة

الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالا جويا ويختطف عدة مدنيين في الحسكة
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً في محيط تل حميس بريف القامشلي الجنوبي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا واختطفت على إثره عدداً من المدنيين.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ وكالة الانباء السورية "سانا" أن طائرة حوامة تابعة للاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا في قرية النفايل جنوب ناحية تل حميس إلى الجنوب من القامشلي وداهم عناصرها منازل في القرية واختطفوا عدداً من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وتنفذ قوات الاحتلال الأمريكي عمليات انزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية تختطف خلالها مدنيين وتقتادهم الى جهات مجهولة وتقوم أحياناً بتدمير المنازل التي تقتحمها.

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