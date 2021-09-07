كوريا الجنوبية تكشف عن تنظيم جارتها الشمالية عرضا عسكريا

العالم - اسيا والباسفيك

وأضافت أن العرض العسكري قد يقام هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في سيئول اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان الاستعدادات في كوريا الشمالية التي تجري من أجل "فعاليات واسعة النطاق، مثل عرض عسكري، فيما يتعلق بجداولها الداخلية المقبلة".

ونقلت محطات الإذاعة والتليفزيون الكورية الجنوبية عن عدة مصادر القول إن كوريا الشمالية قد تنظم عرضا للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس البلاد بعد غد الخميس، على أقرب تقدير، لكنها قالت إن من الممكن أيضا أن يقام العرض يوم 10 أكتوبر، بمناسبة تأسيس حزب العمال الحاكم.

وغالبًا ما تستغل بيونغ يانغ العطلات الرئيسية أو مناسبات الذكرى لإظهار قوتها العسكرية.

ونظمت كوريا الشمالية آخر عرض عسكري في يناير الماضي.

وقبل ذلك، كان هناك عرض ليلي في أكتوبر 2020، استعرضت خلاله صواريخ باليستية بمدى متفاوت.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي.

وفي بداية سبتمبر الجاري، نشر موقع نورث 38، وهو موقع إخباري متخصص في شؤون كوريا الشمالية، مقره مركز ستيمسون بالولايات المتحدة، تقريرا عن استعدادات محتملة لتنظيم استعراض عسكري.

وذكر التقرير أن صور الأقمار الاصطناعية رصدت تشكيلات لقوات في منطقة ميريم تجري تدريبات على عروض عسكرية في بيونغ يانغ.

ولم تشهد المفاوضات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية تقدما يذكر منذ القمة التي باءت بالفشل بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فيتنام في فبراير 2019.

وفي مؤتمر عقده حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في وقت سابق العام الجاري، أعلن كيم أن بلاده سوف تواصل مسار الردع النووي بأسلحة جديدة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.