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وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 11 وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

العالم - فلسطين

وأشارت الوزيرة في التقرير الوبائي، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 340، قلقيلية 90، جنين 188، سلفيت 77، نابلس 248، أريحا والأغوار 7، طوباس 29، رام الله والبيرة 144، ضواحي القدس 6، بيت لحم 9، الخليل 26، قطاع غزة 1598".

وسجلت 11 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 5 حالات في قطاع غزة، بيت لحم 1، قلقيلية 2، نابلس 3".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي توزعت حسب التالي: "طولكرم 148، قلقيلية 40، جنين 84، سلفيت 56، نابلس 211، أريحا والأغوار 4، طوباس 22، رام الله والبيرة 82، ضواحي القدس 24، بيت لحم 12، الخليل 27، قطاع غزة 700".

ولفتت أن 64 مصابا بفيروس كورونا في العناية المكثفة بينهم 14 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 161 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,150,913 بينهم 477,125 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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