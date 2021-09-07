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علي أكبر ولايتي يعزي برحيل العلامة عبد الأمير قبلان

علي أكبر ولايتي يعزي برحيل العلامة عبد الأمير قبلان
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

عزى الأمين العام لمجمع الصحوة الإسلامية "علي أكبر ولايتي" برحيل رئيس المجلس الأعلى الشيعي في لبنان العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان.

العالم - إيران

وكتب ولايتي في رسالة العزاء التي بعثها بالمناسبة: إن هذا العالم الإسلامي الكبير الذي سُعدت بالعمل الوثيق مع سماحته لفترة طويلة، قضى عمره الشريف في سبيل الترويج لتعاليم الإسلام السامية ومدرسة اهل البيت (عليهم السلام)، ودعم المقاومة والنضال ضد مؤامرات الكيان الصهيوني الغاصب وتحرير القدس الشريف والدفاع عن مبادئ الشعب الفلسطيني المظلوم، وقدم في هذا السياق خدمات قيمة وخالدة.

وتقدم الأمين العام لمجمع الصحوة الإسلامية، بالعزاء والمواساة في رحيل هذه الشخصية العلمية البارزة، إلى الإمام المنتظر (عج) والحوزات العلمية والأمين العام لحزب الله والمجلس الشيعي الأعلى في لبنان، والحكومة والشعب اللبنانيين، لاسيما أسرة المغفور له؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمده في واسع رحمته.

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