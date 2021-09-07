طالبان ترفض ان تكون لها أي علاقة مع 'إسرائيل'

العالم - افغانستان

وقال شاهين لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الدولية لأفغانستان بما في ذلك مع الولايات المتحدة و[إسرائيل]: "نريد علاقات مع جميع دول العالم، نود أن تكون لدينا علاقات مع جميع دول المنطقة والدول المجاورة وكذلك الدول الآسيوية.[ إسرائيل] ليست من بين هذه الدول، وبالطبع لن تكون لنا أي علاقة ب[إسرائيل]".

وحول عودة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة قال المتحدث: "نعم بالطبع، (قد تعود) في فصل جديد إذا كانت أميركا تريد أن تكون لها علاقة معنا، وإن كان ذلك في مصلحة البلدين والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم".

وقال شاهين ردا على سؤال حول موعد إعلان الحكومة: "في الواقع، لا أعرف اليوم المحدد، لكن لدي معلومات من كابول تقول إنه سيكون قريبًا".

وتابع متحدث طالبان: "آمل أن يكون هذا الأسبوع، لكني لا أعرف بالضبط. يمكن أن يكون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم".