مجموعة السبع بتونس تدعو لعودة النظام الدستوري

العالم - مراسلون

ورقة ضغط جديدة تمارسها الدول الكبرى المانحة على تونس، حيث دعا بيان سفراء مجموعة السبع الرئيس قيس سعيد الى الاسراع بتشكيل حكومة واقرار مؤسسات ديمقراطية منتخبة مع التعهد بمواصلة دعم التجربة التونسية.

الاتحاد العام التونسي للشغل المساند لاجراءات 25 من جويلية قال، انه لا وصاية على القرار التونسي من اي طرف، لكنه اكد في المقابل ضرورة انهاء الوضع الاستثنائي بتشكيل حكومة انقاذ في اقرب الآجال.

بيان المكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة حذر مما وصفها بمخاطر الحكم الفردي المطلق داعيا الى رفع التجميد عن البرلمان فيما تضغط تجمعات شبابية من اجل اعلان خارطة طري وانتخابات مبكرة.

مسار الحل في البلاد قد يصبح اكثر تعقيدا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

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