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مجموعة السبع بتونس تدعو لعودة النظام الدستوري

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

حثّ بيان سفراء مجموعة السبع بتونس الرئيس التونسي قيس سعيّد، على تشكيل حكومة، والعودة الى مسار ديمقراطي ببرلمان منتخب، وفتح الباب امام حوار شامل لاصلاح النظام الانتخابي، يأتي ذلك عقب زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تونس.

العالم - مراسلون

ورقة ضغط جديدة تمارسها الدول الكبرى المانحة على تونس، حيث دعا بيان سفراء مجموعة السبع الرئيس قيس سعيد الى الاسراع بتشكيل حكومة واقرار مؤسسات ديمقراطية منتخبة مع التعهد بمواصلة دعم التجربة التونسية.

الاتحاد العام التونسي للشغل المساند لاجراءات 25 من جويلية قال، انه لا وصاية على القرار التونسي من اي طرف، لكنه اكد في المقابل ضرورة انهاء الوضع الاستثنائي بتشكيل حكومة انقاذ في اقرب الآجال.

بيان المكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة حذر مما وصفها بمخاطر الحكم الفردي المطلق داعيا الى رفع التجميد عن البرلمان فيما تضغط تجمعات شبابية من اجل اعلان خارطة طري وانتخابات مبكرة.

مسار الحل في البلاد قد يصبح اكثر تعقيدا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. مجموعة السبع بتونس تدعو لعودة النظام الدستوري

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