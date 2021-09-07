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السويد تعتقل امرأتين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في سوريا!

السويد تعتقل امرأتين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في سوريا!
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات السويدية، الثلاثاء، اعتقال امرأتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في سوريا، عند وصولهما إلى مطار ستوكهولم.

العالم - اوروبا

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام، أن هذا النوع من الاعتقالات "هو الأول في السويد"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

ووصلت 3 سيدات من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا إلى مطار ستوكهولم، يوم الإثنين، تم اعتقال سيدتين فيما أطلق سراح الثالثة، بعد استجوابها.

من جهتهما، قال المدعيان حنا ليموين وكارولينا ويزلاندر، المسؤولان عن القضيتين، لوكالة الأنباء السويدية (TT) إن السيدتين المقبوض عليهما "سيتم استجوابهما قبل أن يقرر الادعاء توجيه تهم رسمية إليهما".

وقالت الإذاعة السويدية (SVT) إن إحدى المرأتين مشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت أن السيدات الثلاث تم اتخاذ قرار بترحيلهن إلى السويد في يونيو/ حزيران الماضي باعتبار أنهن "كن جزء من تنظيم داعش وتحملن الجنسية السويدية".

والإثنين، قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، لوكالة (TT)، إنه على عكس دول أخرى "لم تطلب السويد استعادة مواطنيها الذين كانوا جزءا من تنظيم داعش، وعندما يتم طردهم سيتعين علينا استلامهم".

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السويد تعتقل امرأتين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في سوريا!

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