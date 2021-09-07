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إيران تطلب من العراق التعاون لخفض نفقات زيارة الأربعين

إيران تطلب من العراق التعاون لخفض نفقات زيارة الأربعين
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعى رئيس لجنة الأربعين المركزية الإيرانية حسين ذوالفقاري السلطات العراقية إلى التعاون من أجل تخفيض نفقات زيارة الأربعين الحسينية (عليهلا السلام)؛ بما في ذلك عدم تكرار فحوصات الكشف عن كورونا التي تكلف 40 دولار داخل مطارات العراق، نظرا لإجراء الإيرانيين هذه الفحوصات قبل مغادرة البلاد.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال محادثات ذوالفقاري اليوم الثلاثاء، مع السفير العراقي لدى الجمهورية اللإسلامية الإيرانية "نصير عبد المحسن عبد الله"، للتنسيق فيما يخص إيفاد 30 ألف زائر إيراني.. العدد المحدد من قبل السلطات العراقية نظرا لتفشي وباء كورونا، للمشاركة في مراسم أربعينية استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وأكد أن هذه الحصة المحددة ستتوزع من خلال التركيز على أصحاب المواكب والبرامج الثقافية والخدمية ذات الصلة؛ مبينا أن الزيارات ستتم عبر الرحلات الجوية فقط.

وقال رئيس لجنة الأربعين المركزية: إن إحدى الأولويات في هذا الخصوص، تعود إلى الزوار الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا وإجراء فحوصات "بي سي آر"؛ وعليه ينبغي للجانب العراقي عدم فرض هذه الفحوصات على الزوار الإيرانيين لدى وصولهم إلى المطارات ولاسيما مطار النجف الاشرف ليتم تقليل النفقات إلى أدنى حد.

وأشار ذوالفقاري خلال اللقاء مع السفير العراقي، إلى ضرورة التسريع في وتيرة إصدار تأشيرات الدخول نظرا للفترة الزمنية القليلة المتبقية حتى يوم الأربعين لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

كما نوه باستعداد إيران لاستقبال الزوار العائدين "برّا" في سياق خفض النفقات المترتبة عليهم؛ داعيا الحكومة العراقية إلى دراسة هذه الاقتراحات.

من جانبه أكد السفير العراقي لدى إيران، استعداده لتسهيل إجراءات المتعلقة باستصدار تأشيرات الأربعين، والعمل على مشاركة 30 ألف زائر إيراني في ظروف مناسبة خلال مراسم الأربعين.

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