الأسابيع القادمة.. سيتم تحديد مصير رئاسة بايدن وشكل انتخابات الكونغرس!

العالم - الأميركيتان

وأوضحت الصحيفة، أن بايدن يجب أن يحدد سياسات هذا الخريف قبل أن تقوم هى بتحديد رأسته، مع سعيه لإعادة تأسيس سلطة الإدارة التى بدت فى الأغلب وقد طغى عليها صيف من التحديات الهائلة.

فالأسابيع التي تعقب عيد العمال الأمريكى، الذى يتم الاحتفال به هذا الأسبوع، ستكشف إجراءات ستمهد لانتخابات الكونغرس العام المقبل، كما أنها ستساعد في تحديد ما إذا كان بايدن يمتلك القدرة على أن تكون رئاسته ذات أهمية تاريخية، أم ستطغى عليه الأزمات التي تم انتخابه للسيطرة عليها.

وتذهب الشبكة إلى القول بأن مجموعة من التحديات والمعارك السياسية هيمن عليها الوباء الذي كان بايدن يأمل أن يصبح الآن تاريخا، لكن بات هناك شعورا بأن هذه الأزمة لا نهاية لها، وأحدث هزة في المعنويات على المستوى الوطني وتؤثر على وضعه السياسي، كما أن تداعيات الخروج الفوضوي من أفغانستان التي غلفت عار الهزيمة الأمريكية تثير أسئلة بشأن وعد بايدن الأساسي بالكفاءة.

من ناحية أخرى، يسلط الصراع الداخلي في الحزب الديمقراطي بين التقدميين والمعتدلين الضوء على الرهان الهائل لرئاسة بايدن، وهو أن الناخبين، وفي وقت أزمة وطنية يريدون تركيز تريليونات الدولارات على التغير المناخي وإعادة صياغة شبكة الأمان الاجتماعي.

ولا تزال الأصداء تتردد بشأن قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم حظر إلغاء حق النساء الدستوري في الإجهاض في تكساس، وهو الأمر الذي سيكون له العديد من التداعيات السياسية، ورأت سي إن إن أن التحول الراديكالي للحزب الجمهوري نحو ما أسمته الشبكة سلطوية مؤيدة لدونالد ترامب، يسلط الضوء على الخطر العميق الذي لا يزال يواجه الديمقراطية الأمريكية على حد تعبيرها.