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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر فلسطينية عن اعلام الاحتلال:بدأت من مساء اليوم توجيه الاتهام ضد جهاز الأمن العام "الشاباك" كشريك في الفشل الأمني في قضية فرار الأسرى
مصادر فلسطينية عن اعلام الاحتلال: مخاوف من أن الأسرى الستة إذا استشهدوا خلال اشتباك فسيؤدي ذلك إلى مواجهة في قطاع غزة
مصادر فلسطينية عن اعلام الاحتلال: مخاوف من أن الأسرى الستة إذا استشهدوا خلال اشتباك فسيؤدي ذلك إلى مواجهة في قطاع غزة
غريب آبادي: على أعضاء الوكالة الذرية الدولية الامتناع عن الضغط على الوكالة ومحاولة ابتزازها كأداة لأغراضهم السياسية
غريب آبادي: على أعضاء الوكالة الذرية الدولية الامتناع عن الضغط على الوكالة ومحاولة ابتزازها كأداة لأغراضهم السياسية
غريب آبادي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول وبضغوط من بعض أعضائها ان تضخم القضايا فعليها أن تحافظ على استقلاليتها وحيادها ومهنيتها
مندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي:لا يمكن لأحد أن يطالب إيران بتعليق أنشطتها النووية بموجب هذا الاتفاق
حشمت غني: من الضروري العمل بين أفغانستان والدول الأخرى لا سيما الدول الجوار في المرحلة المقبلة
حشمت غني: كان باستطاعتي الخروج من افغانستان لكن رفضت ذلك لأن خروجي كان سيجلب العار لقومي
حشمت غني: تجميد الأموال الأفغانية لا يؤثر على حركة طالبان فحسب وإنما سيؤثر على البلد بأكمله
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07-09-2021
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الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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