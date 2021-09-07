بانوراما .. تشكيل الحكومة في افغانستان والخلافات بين السعودية والامارات

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول بينما اعلنت جماعة طالبان تشكيل حكومة جديدة في افغانستان ناشدت الأمم المتحدة دول العالم لجمع نحو مئتي مليون دولار كتمويل إضافي لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان محذرة من كارثة إنسانية في البلد، وقالت الأمم المتحدة إن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار والغذاء معربة عن أملها في أن تقدم الدول تعهدات سخية خلال مؤتمر المساعدات من أجل أفغانستان.

في ملف بانوراما الثاني لم تعد العلاقة بين السعودية والامارات على ما تبدو عليه في الاعلام. فبالرغم من الاتصالات والمباحثات الثنائية بين قيادات البلدين، تبرز الخلافات الى العلن ان كانت سياسية من اليمن فسوريا وقطر، او اقتصادية حيث الساحة الاكبر للاختلاف بين الرياض وابو ظبي مع طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحويل بلاده الى منافس قوي للامارات، مع ما يستتبع ذلك من مواجهات قد تاخذ منحى تصاعديا في المستقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.