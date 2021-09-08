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كيف نخفض ضغط الدم دون دواء؟

كيف نخفض ضغط الدم دون دواء؟
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

وصف أطباء أميركيون من جامعة مايو كلينك طريقة سهلة لخفض ضغط الدم دون تناول أي أدوية أو عقاقير كيميائية.

العالم - منوعات

لاحظ الأطباء أن التمارين منخفضة الكثافة وقصيرة المدى يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ومناسبة للوقاية من نوبات ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكرت صحيفة “Daily Express”.

ونصح الخبراء بإجراء مثل هذه التدريبات بانتظام لمدة 12 دقيقة. وأوضح الأطباء: “أن هذه التمارين تهدف إلى تقلص عضلة معينة أو مجموعة عضلية معينة ويتم إجراؤها في وضع واحد دون حركة”.

أوضح الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون دون أعراض. علاوة على ذلك، فإن هذه الحالة مميتة، حيث أن المريض لديه مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في وقت سابق، قالت عالمة الأعصاب، آنا شيريبانوفا، إن الناس معتادون على التفكير في أن الصداع ينشأ عن ارتفاع ضغط الدم، ولكن في الواقع، هذا ليس هو الحال دائمًا.

وفقًا للاختصاصية، فإن الألم في أي جزء من الجسم هو في المقام الأول ضغط على الجسم، ولهذا السبب تظهر زيادة ضغط الدم كردة فعل.

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كيف نخفض ضغط الدم دون دواء؟

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