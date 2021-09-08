الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا تتجاوز مصر في تصفيات مونديال قطر 2022

ليبيا تتجاوز مصر في تصفيات مونديال قطر 2022
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

حقق المنتخب الليبي فوزا ثمينا على مضيفه الأنغولي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

العالم - رياضة

ويدين منتخب "فرسان المتوسط" بالفضل في انتصاره للاعبه عمر الخوجة في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وحقق منتخب ليبيا انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الغابوني (2-1)، وتصدر ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، متجاوزا بفارق نقطتين منتخب مصر الذي نجا من الهزيمة أمام مضيفه الغابوني، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، وتراجع إلى المركز الثاني.

ويشغل منتخب الغابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومن ثم أنغولا في المرتبة الرابعة والأخيرة من دون رصيد.

ويتأهل أبطال المجموعات العشر إلى الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والذي يقام بنظام مباراتي ذهاب وإياب، على أن تحصل المنتخبات الخمسة الفائزة على بطاقات القارة السمراء الخمس إلى مونديال قطر 2022.

روابط ذات صلة

التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبة

لبنان يطمح بتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حقيقة صادمة.. هذا الطعام يسبب 'الموت المبكر' للرجال

القضاء المصري يؤجل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

ليبيا..القاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش"

سوريا تسجل 5 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا

كل ما تريد معرفته عن الانتخابات المغربية 2021

ليبيا تتجاوز مصر في تصفيات مونديال قطر 2022