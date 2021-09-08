ليبيا تتجاوز مصر في تصفيات مونديال قطر 2022

العالم - رياضة

ويدين منتخب "فرسان المتوسط" بالفضل في انتصاره للاعبه عمر الخوجة في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وحقق منتخب ليبيا انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الغابوني (2-1)، وتصدر ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، متجاوزا بفارق نقطتين منتخب مصر الذي نجا من الهزيمة أمام مضيفه الغابوني، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، وتراجع إلى المركز الثاني.

ويشغل منتخب الغابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومن ثم أنغولا في المرتبة الرابعة والأخيرة من دون رصيد.

ويتأهل أبطال المجموعات العشر إلى الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والذي يقام بنظام مباراتي ذهاب وإياب، على أن تحصل المنتخبات الخمسة الفائزة على بطاقات القارة السمراء الخمس إلى مونديال قطر 2022.