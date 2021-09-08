قائد في الحرس الثوري: نرصد تحركات الزمر الارهابية في المنطقة

العالم - ايران

وقال العميد اوصانلو في تصريح ادلى به للصحفيين الثلاثاء: انه يجب طرد الزمر الارهابية من اقليم شمال العراق وهو امر اعلناه للمسؤولين في الاقليم مرارا.

واكد باننا سنتصدى للزمر الارهابية لو بادرت الى القيام باي اجراء غير مدروس وقال: لو بادرت هذه الزمر للقيام باجراء ما ضد البلاد فاننا نرى من حقنا التصدي لها.

واشار قائد مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" الى اعتقال عدد من العناصر المناهضة للثورة واضاف: ان هؤلاء العناصر المناهضة للثورة كانوا ضالعين في عملية اغتيال احد مواطنينا.

واكد على التصدى بقوة لهذه الزمر وقال: اننا ندعو البعض من الشباب للابتعاد عن الزمر الارهابية وعدم الانخداع بها وان يواكبونا في ابعاد هذه الزمر عن المنطقة.