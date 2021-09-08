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إيقاف الجزائري فتحي نورين 10 سنوات بسبب رفضه مواجهة مصارع 'إسرائيلي'

إيقاف الجزائري فتحي نورين 10 سنوات بسبب رفضه مواجهة مصارع 'إسرائيلي'
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف 10 سنوات عن المشاركة في أي نشاطات أو مسابقات ينظمها الاتحاد أو الاتحادات المنضوية تحت لوائه بدعوى إخلالهما بلوائح الميثاق الأولمبي.

العالم -رياضة

كان نورين أعلن انسحابه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020″، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب من الكيان الإسرائيلي، وهو الموقف الذي دعمه مدربه عمار بن يخلف.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية حينها هذا التصرف "إخلالا بلوائح الميثاق الأولمبي".

وكشف مصدر قريب من الملف -لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية- يوم الثلاثاء عن أن نورين ومدربه جرى إبلاغهما بقرار الإيقاف الذي اتخذته لجنة الانضباط للاتحاد الدولي والذي يسري بداية من تاريخ 23 يوليو/تموز 2021.

كما تم إبلاغ الاتحاد الجزائري للجودو، واللجنة الأولمبية الجزائرية، والاتحاد الأفريقي للجودو، واللجنة الأولمبية الدولية بهذا القرار الذي يتيح نصه لنورين الجزائري ومدربه الطعن في عقوبتهما لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) خلال فترة لا تتعدى 21 يوما.

وجاء قرار الانسحاب من البطولة بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة اللاعب "الإسرائيلي" بوتبول تاهار ضمن منافسات وزن 73 كيلوغراما. ونورين من أشهر المصارعين في الجزائر وأفريقيا، إذ سبق له الفوز بمجموعة من البطولات، أبرزها بطولة أفريقيا في فئة وزن 73 كيلوغراما في عام 2018.

وقال نورين في مقابلةٍ إعلامية: "صحيحٌ أنّها الألعاب الأولمبية ولكن إن شاء الله يعوّضنا ربّنا. من واجبنا تجاه القضيّة الفلسطينية التي هي فوق كل شيء أن ننسحب بمواجهة لاعب يحمل علم إسرائيل".

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