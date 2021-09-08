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"طالبان" تنفي نيتها تسليم قاعدة باغرام إلى الصين

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

نفت "طالبان" صحة المزاعم الإعلامية عن نيتها تسليم قاعدة باغرام الجوية، الواقعة بشمال غرب العاصمة كابل، إلى الصين بعد انسحاب قوات حلف الناتو من البلاد.

العالم-افغانستان

ووصف المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، التقرير الذي نشرته صحيفة Pioneer الهندية بشأن احتمال تسليم قاعدة باغرام إلى الصين، وصفه بأنه "كذب".

وكانت الخارجية الصينية قد نفت أمس أيضا صحة تقرير الصحيفة الذي ورد فيه أن وفدا صينيا أجرى مشاورات مع قيادة "طالبان" لمناقشة مسائل أمنية متعلقة خاصة بالاستخدام المحتمل لقاعدة باغرام التي كانت أكبر قاعدة للناتو في البلاد.

وادعت الصحيفة الهندية أيضا أن "طالبان" قد تسمح لباكستان باستخدام مطار قندهار.

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