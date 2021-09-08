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تونس..نائب بالبرلمان يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه ومحاكمته عسكريا

تونس..نائب بالبرلمان يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه ومحاكمته عسكريا
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، ياسين العياري، دخوله في إضراب عن الطعام بسجنه بالمرناقية، احتجاجا على محاكمته أمام القضاء العسكري.

العالم-تونس

وقالت "حركة أمل وعمل" التي يرأسها، ياسين العياري، إن الأخير "دخل في إضراب جوع في زنزانته بسجن المرناقية، بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية"، بحسب تعبيرها.

وقالت الحركة إن الأسباب التي دفعت العياري للدخول في "إضراب جوع هي التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية (يوليو) السابق والرافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد".

كذلك قالت "حركة عمل وأمل" إن الظروف الصحيّة للنائب في السجن غير ملائمة، مشيرة إلى "إيداع ملف طبي لدى إدارة السجن، والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكر صحته و تأزمها"، كما ورد في بيان الحركة.

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