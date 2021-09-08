وزير الدفاع العراقي يتفقد موقع هجوم كركوك الارهابي

العالم-العراق

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وزير الدفاع جمعة عناد، ونائب العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري، ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري الى موقع الحادث الذي استشهد منتسبي الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد جنوب شرق كركوك".



واضاف المصدر، أن "الزيارة تأتي للوقوف على اسباب الحادث".

وكان وزير الدفاع العراقي وصل صباح اليوم الى محافظة كركوك على رأس وفد أمني رفيع حيث تم اطلاع الوزير والوفد المرافق له على الإجراءات الأمنية التي تنفذها القوات الأمنية في مختلف مناطق المحافظة.

وشن تنظيم "داعش" ليلة السبت الماضي هجوما مسلحا على قوة من الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين ادت الى مقتل 12 من عناصر الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.