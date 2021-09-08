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تخبط في الاعلام الاسرائيلي حول الوجهة التي وصل اليها أبطال جلبوع

تخبط في الاعلام الاسرائيلي حول الوجهة التي وصل اليها أبطال جلبوع
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

يشهد الاعلام العبري تخبطا كبيرا ازاء الوجهة التي وصل اليها الفلسطينيون الستة الذين فروا من سجن جلبوع الاسرائيلي.

العالم - الاحتلال

فمنذ يوم الاثنين حيث نفذ الأبطال الستة عمليتهم البطولية، ووسائل الاعلام العبرية تحدثت عن الاردن أو مناطق 48 أو غزة او الضفة، على انها الوجهة التي وصل اليها أبطال جلبوع.

تخبط الاعلام الاسرائيلي يعكس مدى الفشل الذريع الذي منيت بها الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، سواء في هروب الأسرى أو عدم العثور عليهم.

من بين ما ذكره الاعلام العبري هو ما ذكره اليوم من أن "كاميرات المراقبة التي استولت عليها الشرطة الإسرائيلية في بلدة الناعورة قرب العفولة، أظهرت وصول الأسرى الفارين الستة إلى البلدة".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الأسرى الفارين "دخلوا إلى أحد المحال التجارية، واشتروا بعض الاحتياجات، ومن ثم توجهوا إلى حمام، واستحموا، وبدلوا ملابسهم، وتحدثوا كذلك إلى عدد من الشبان في البلدة".

هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية الناعورة واعتقلت ثلاثة شبان منها، يشتبه بأنهم "قدموا المساعدة للأسرى المتحررين بعد أن صادروا كاميرات المراقبة، واستندوا في ذلك أيضا إلى مصادر عربية من الداخل".

وكشف موقع "يديعوت أحرونوت" العبري معلومات حول ما حدث في الناعورة، مشيرا إلى أن الأخبار "تمحورت حول اشتباه بدخول الأسرى إلى المسجد، والاستحمام فيه، وتبديل ملابسهم".

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