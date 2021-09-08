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مفتي الجمهورية اللبنانية يستقبل وفدا ايرانيا

مفتي الجمهورية اللبنانية يستقبل وفدا ايرانيا
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلا الامام الخامنئي برئاسة الشيخ محمد حسن اختري يرافقه المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في لبنان الدكتور عباس خامه يار.

العالم_لبنان

بعد اللقاء، قال الشيخ اختري: "حضرنا تشييع ودفن سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وقدمنا تعازي سماحة الإمام الخامنئي، وكذلك تعازي المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ومؤسساتنا وإلى جميع اللبنانيين، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد برضوانه ويسكنه جناته،
وأن يلهم جميع اللبنانيين وبخاصة أحباؤه والأمة الإسلامية بالصبر والسلوان إن شاء الله".

واضاف: "كذلك، ارتأينا أن نزور في هذه الفرصة، مفتي الجمهورية اللبنانية، ونقدم تعازينا لسماحته، وكذلك لنتحدث معه في بعض ما يجري في ساحتنا. وأكدنا ضرورة التعاون بين البلدين. إيران وقفت إلى جانب لبنان منذ بداية انتصار الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا، والحمد لله هذا الوقوف والتعاون مشهود أمام الجميع والحمد لله. كما أكدنا ضرورة التعاون في موضوع الوحدة الإسلامية، وكذلك في مساعدة ومساندة المقاومة الإسلامية والمقاومة الفلسطينية في مواجهة الصهيونية، وضرورات الأمة الإسلامية في هذه الظروف. والحمد لله، كان لقاء مباركا، ونتمنى أن يستمر التعاون بين العلماء وبين الشعبين وبين المؤسسات الإسلامية الدينية والمؤسسات السياسية الحكومية كلها كما هو الحمد لله مستمر"

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مفتي الجمهورية اللبنانية يستقبل وفدا ايرانيا