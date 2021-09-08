الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أوروبا تعلن استعدادها دعم كردستان العراق في مواجهة التحديات

أوروبا تعلن استعدادها دعم كردستان العراق في مواجهة التحديات
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن استعداد التكتل لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة لمنقطة كردستان العراق لتمكينه من مواجهة التحديات.

العالم - العراق

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان بارزاني، بعد لقائهما في أربيل، وصف بوريل محادثاته مع بارزاني بـ"الجيدة والمثمرة".

وأشاد بالدور الذي لعبه الشعب والسلطات في كردستان وتعاونهما مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا: "نحن متمسكون بالعمل والتعاون مع التحالف إذ أن تنظيم (داعش) لم يختف بعد للأسف".

وأثنى على السلطات في كردستان التي أظهرت قدرا عاليا من التضامن والمسؤولية باستقبالها أعدادا كبيرة من المسيحيين والأيزيديين.

في هذا السياق، أشار بوريل إلى أن "المباحثات مع الطرف الكردي تطرقت إلى المواضيع السياسية الإقليمية ومنها تداعيات ما يحدث في أفغانستان الآن"، مشددا على أهمية موضوع ضبط الحدود والهجرة بالنسبة للدول والمؤسسات الأوروبية.

وعلى الصعيد العراقي الداخلي، طالب بوريل السلطات في كردستان بالعمل على تحسين علاقاتها مع بغداد، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون في هذا المجال.

روابط ذات صلة

رئيس البرلمان الأردني يزور أربيل لتعزيز العلاقات الثنائية

حكومة الموصل المحلية ترحب بعرض إيران المساهمة في إعادة الإعمار

العراق.. إحباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أربيل

القضاء على خلية ارهابية في كردستان غرب ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوروبا تعلن استعدادها دعم كردستان العراق في مواجهة التحديات

محكمة يابانية تستدعي زعيم كوريا الشمالية

روسیا تجدد دعمها لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

"مرسيدس-بنز" تقدم أحدث سياراتها بميزة قراءة أفكار السائق!

إثيوبيا: قوات تيغراي قتلت 120 مدنيا في قرية بولاية أمهرة

مفتي الجمهورية اللبنانية يستقبل وفدا ايرانيا