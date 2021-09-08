أوروبا تعلن استعدادها دعم كردستان العراق في مواجهة التحديات

العالم - العراق

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان بارزاني، بعد لقائهما في أربيل، وصف بوريل محادثاته مع بارزاني بـ"الجيدة والمثمرة".

وأشاد بالدور الذي لعبه الشعب والسلطات في كردستان وتعاونهما مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا: "نحن متمسكون بالعمل والتعاون مع التحالف إذ أن تنظيم (داعش) لم يختف بعد للأسف".

وأثنى على السلطات في كردستان التي أظهرت قدرا عاليا من التضامن والمسؤولية باستقبالها أعدادا كبيرة من المسيحيين والأيزيديين.

في هذا السياق، أشار بوريل إلى أن "المباحثات مع الطرف الكردي تطرقت إلى المواضيع السياسية الإقليمية ومنها تداعيات ما يحدث في أفغانستان الآن"، مشددا على أهمية موضوع ضبط الحدود والهجرة بالنسبة للدول والمؤسسات الأوروبية.

وعلى الصعيد العراقي الداخلي، طالب بوريل السلطات في كردستان بالعمل على تحسين علاقاتها مع بغداد، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون في هذا المجال.