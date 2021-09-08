عموئي: جولة المفاوضات النووية المقبلة ستفشل اذا اصرت اميركا على مواقفها

العالم - ایران

وقال ابوالفضل عموئي، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجتاز مرحلة في التغييرات الديمقراطية للحكومة حاليا كما ان الحكومة الجديدة أعلنت انها على استعداد للدخول في جولة جديدة من المفاوضات والتي ينبغي ان تقوم على صون المصالح الوطنية وتهدف الى الغاء الحظر وفق قانون المجلس.

واضاف: إن ستة جولات من المفاوضات بفيينا قد دخلها الجانبان وسبقتها جولات عديدة لاحياء الاتفاق النووي الا ان اصرار اميركا على ابقاء الحظر أفشل التوصل الى نتائج وفي حال أصرت اميركا في البقاء على مواقفها فان المفاوضات المقبلة لن تفضي الى اية نتائج.

وتابع: نتصور ان فرصة التغيير الديمقراطي للحكومة في ايران بمثابة فرصة طيبة للاطراف الغربيين لاسيما اميركا حيث ينبغي لهم مراجعة مواقفهم وسياساتهم الحالية وفي حال ارادوا تغيير هذه السياسات عليهم ان يستعدوا لالغاء الحظر.

وأكد انه لاينبغي توقع وصول المفاوضات الى نتائج مرضية من قبل ايران مع بقاء البنية الحالية للحظر وممارسات اميركا بهذا الصدد.