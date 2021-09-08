أمير الكويت يستقبل وزير الدفاع الأميركي

العالم- الكويت

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية وكذلك التطرق إلى أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما التقى وزير الدفاع الأميركي بنظيره الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والتقى برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

وتحافظ الولايات المتحدة الامريكية على حضور واسع في منطقة الخليج الفارسي وتحتفظ بعشرات الالاف من جنودها في هذه المنطقة وهو ما يهدد امن واستقرار المنطقة وتشتري هذه المنطقة الغنية بالنفط مئات آلاف الاطنان من الاسلحة الامريكية وتخزنها دون استعمال.