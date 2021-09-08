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درعا البلد المدينة والأبعاد الاستراتيجية.. الاستحقاق الانتخابي المغربي

درعا البلد المدينة والأبعاد الاستراتيجية.. الاستحقاق الانتخابي المغربي
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة دخول وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة منطقة درعا البلد برفقة وجهاء العشائر، وذلك في إطار اتفاق التسوية بين السلطات السورية والجماعات المسلحة.

العالم - بانوراما

وبدأت وحدات الجيش بعملية تفتيش في درعا البلد للتأكد من خلوها من الأسلحة والمعدات الحربية، اضافة الى تثبيت نقاط عسكرية.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول ادلاء الناخبون في المغرب بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية في انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبا سياسيا. وتعتبر أحزاب: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين في هذا الاستحقاق الانتخابي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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