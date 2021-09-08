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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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لن ننسی
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نبض السوشيال
رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت: ما يحدث في السجون ومع الأسرى قد يؤثر على كل الجبهات و "إسرائيل" تستعد لكل الجبهات
كتائب المقاومة الوطنية: نحذر حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عدوانها بحق الأسرى ونقول للعدو بأن لا يختبر صبرنا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو جماهير شعبنا للنزول للشوارع ونقاط التماس واشعال المواجهة في كل الساحات ونقاط الاشتباك مع الاحتلال
حركة الجهاد الإسلامي: ما يجري بحق أسرانا في السجون جريمة لا تغتفر والعدو يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب عليها من تداعيات
مراسلة العالم: إطلاق دفعات من البالونات الحارقة والمفخخة من شمال قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي: الفصائل كلها موحدة وهذه معركة الكل في السجون ولن تقبل الحركة الاسيرة أن يتم الاستفراد بها
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن 17 غارة على محافظة مأرب شمال شرق اليمن
مراسل العالم: الأسرى الفلسطينيون أحرقوا سبع غرف في سجن النقب ردا على اجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم
مراسل العالم: حالة استنفار كبيرة في سجن النقب الإسرائيلي بعد اشتعال النار في قسم رقم 6 رفضا لعمليات التنكيل والتهديد والتصعيد بحق السجناء
الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي: من أجل تعزيز العلاقات الإيرانية الاوروبية يجب أن لا تُرهن بإرادة قوى تعمل بشكل أحادي
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-09-2021
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الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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