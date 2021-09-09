بعد تحركات مشبوهة.. تدمير مواقع استراتيجية للمسلحين بإدلب

العالم- سورريا

وافاد مصدر ميداني بحسب موقع "شام تايمز": “إن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت مواقع وتحركات غير اعتيادية تابعة للمسلحين بمحيط بلدة البارة جنوب إدلب ومعرة مصرين شمال إدلب ما استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الطيران الحربي الروسي بسلسلة من الغارات أسفرت عن تدمير 5 مواقع لمسلحي حراس الدين”.

واضاف المصدر أن هذه الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحاً بالإضافة إلى تدمير عدة أسلحة وذخائر كانت موجودة داخل هذه المواقع والتي تستخدمها المجموعات المسلحة كمقرات عسكرية.

وفي سياق ذاته، سُجّل سقوط عدد من القذائف الصاروخية على أحد مواقع الجيش السوري بجبل الزاوية جنوب إدلب اقتصرت الأضرار على المادية وردت وحدات من الجيش على مصادر الإطلاق مستهدفة مواقع وتحركات للمجموعات المسلحة على محاور كنصفرة وسفوهن والفطيرة في المنطقة.