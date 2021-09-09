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بايدن يخير مسؤولين عينهم ترامب بين الاستقالة أو الطرد

بايدن يخير مسؤولين عينهم ترامب بين الاستقالة أو الطرد
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من مسؤولين عينهم ترامب سابقا الاستقالة من المجالس الاستشارية للأكاديمية العسكرية، أو سيتم فصلهم.

العالم - الامريكيتان

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن من بين المسؤولين الـ11 الذين طُلب منهم الاستقالة، مسؤولون سابقون بارزون في إدارة ترامب مثل السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض شون سبايسر، والمستشار الكبير السابق لترامب كيليان كونواي، ومستشار الأمن القومي السابق إتش آر ماكماستر.

من جهتها، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الأربعاء، أن إدارة بايدن قدمت بالفعل طلبا بهذا الشأن للأشخاص المذكورين.

وأشارت بساكي إلى أن "هدف بايدن هو هدف أي رئيس، التأكد من أن لديك أشخاصا مؤهلين ويتماشون مع قيمك في هذه المجالس، وبالتالي نعم، لقد تم تقديم طلب بهذا الشأن".

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