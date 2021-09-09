عودة المجموعة الـ 75 للقوة البحرية الايرانية في ختام رحلة قطعت فيها 44 الف كم

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني في تقرير لها ان المجموعة الـ 75 للقوة البحرية للجيش المؤلفة من المدمرة "سهند" السفينة اللوجستية العملاقة "مكران" عادت الى المياه الاقليمية الايرانية بعد رحلة بحرية استغرقت 133 يوما من الابحار في المياه الحرة والمحيطات قطعت خلالها مسافة 44 الف كم.

وحظيت هذه المجموعة البحرية حين عودتها باستقبال قطعتين حربيتين من المنطقة الاولى للقوة البحرية وطائرتين مقاتلتين من قاعدة "الشهيد عبدالكريمي" التابعة للقوة الجوية للجيش في بندرعباس.

وكانت هذه المجموعة البحرية قد انطلقت يوم 2 ايار/مايو الماضي في رحلة بحرية بهدف توفير الامن لخطوط الملاحة البحرية وتعزيز الدبلوماسية البحرية وعبرت المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي وشاركت في مراسم ذكرى تاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ.