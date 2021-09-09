وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته للسعودية

العالم - السعودية

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في البنتاغون أن "زيارة الوزير إلى السعودية أرجئت بسبب مشاكل تتعلّق بالجدول الزمني".



وأضاف أن وزير الدفاع "يتطلع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة".



وبدأ أوستن مطلع الأسبوع جولة خليجية، بعد أسبوع على إنجاز الولايات المتّحدة انسحابها من أفغانستان.

وشملت جولة أوستن قطر، وذلك رفقة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، حيث تنسق واشنطن بشكل وثيق مع الدوحة حول الانسحاب من أفغانستان، وإجلاء الرعايا الأمريكيين وحلفائهم.والأربعاء، زار أوستن الكويت، حيث شكر مسؤوليها على "دعمهم الحاسم" لعمليات الإجلاء التي نظّمتها بلاده، بحسب ما قال في تغريدة على تويتر.



وزار أوستن أيضا البحرين.