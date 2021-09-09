السودان: قوى إعلان الحرية والتغيير تعلن دعمها للحكومة الانتقالية

العالم - مراسلون

عامان كاملان من عمر الحكومة الانتقالية السودانية لم يفيا بتطلعات الشعب السوداني، بل ازدادت المعاناة أكثر خاصة في الجانب الاقتصادي رغم استقرار سعر الدولار وخروج السودان من ملف العقوبات الاقتصادية، اضافة لتلك المعاناة وجود الحركات المسلحة داخل العاصمة الخرطوم مما ادي لتفلتات أمنية اصابت المواطن السوداني بالذعر والخوف.

كل هذه المؤشرات استدعت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لخلق مبادرة جمعت معظم المكونات السياسية والمجتمعية قابلتها قوي اعلان الحرية والتغيير باعلان سياسي يجمع مختلف الاحزاب السياسية ولجان المقاومة بعد الانشقاقات التي طالت قوي إعلان الحرية والتغيير.

الاعلان السياسي ضم حزب الأمة القومي الذي أعاد نشاطه بعد التجميد اضافة لحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث وعدد من الاحزاب الصغيرة ، بينما غاب عنه الحزب الشيوعي السوداني وعدد من الحركات المسلحة.

ورغم هذا الاعلان السياسي الا ان هناك قضايا ملحة تنذر بتفلتات امنية اهمها قضية شرق السودان والتي دعت قياداتها لقطع الطريق القومي وفصل شرق السودان عن بقية مدن البلاد.

ويري مراقبون ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة فيما يتعلق باقتصاد وامن المواطن السوداني والا فإن القادم سيكون أسوأ مما هو عليه الان.

واخيرا اغرت قوة اعلان الحرية والتغير بان الانقسام والتشظي الذي حدث لها طيلة السنتين الماضيتين كانت سبب رئيسيا في ما يحدث في السودان من ازمات.

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