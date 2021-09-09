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الصحة الايرانية: تسجيل 505 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 505 وفيات جديدة بكورونا
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 505 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 112 الفا و935 شخصا .

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس: تم منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 26 الفا و821 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 156 الف و986 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و486 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و481 الفا و814 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 21 مليونا و 128 الفا و929 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 11 مليون و280 الفا و698 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 32 مليونا و409 الاف و627 جرعة.

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