الصحة الايرانية: تسجيل 505 وفيات جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس: تم منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 26 الفا و821 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 156 الف و986 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و486 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و481 الفا و814 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 21 مليونا و 128 الفا و929 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 11 مليون و280 الفا و698 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 32 مليونا و409 الاف و627 جرعة.