كندا...انتقادات حادة ضد سياسة "ترودو" البيئية

العالم-الامريكيتان

وخلال مناظرة تلفزيونية باللغة الفرنسية شدد الزعيم المحافظ الكندي إرين أوتول على "ضرورة التكاتف لمواجهة وباء كورونا"، سائلا ترودو عن "كيفية تنظيم الانتخابات في أوج الوباء، فرد ترودو معتبرا ان "هناك فروقا كبيرة في الرؤية للوباء وهذه الانتخابات تشكل فرصة للكنديين ليقوموا بالاختيار".

بدوره أوضح زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري جاغميت سينغ انه "لا يمكن السماح بمنح ترودو أربع سنوات أخرى"، مشيرا إلى "أدائه في مجال البيئة"، واصفا إياه بأنه "كثير الكلام قليل الفعل، وخلال ست سنوات، لديه أسوأ سجل في مجموعة السبع".

بدوره أكد ترودو أن "حزبه لديه البرنامج "الطموح والواقعي" الوحيد"، مبينا ان "عودة المحافظين إلى السلطة ستؤدي إلى نكسة بيئية".

هذا وكان الليبراليون بقيادة ترودو متقدمين في استطلاعات الرأي عند بدء الحملة الانتخابية، لكن أحزابا أخرى باتت تتقدم عليهم في الاستطلاعات الأخيرة التي تشير إلى أن ارين أوتول يتمتع بتأييد نحو 34 بالمئة من الناخبين مقابل 31 بالمئة لترودو.