أول مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الصيني منذ سبعة أشهر

العالم - الأميركيتان

وقال البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وعقد الرئيسان مفاوضات استراتيجية مكثفة، ناقشا خلالها المصالح المشتركة ووجهات النظ، واتفقا على التعاون في كلتا القضيتين".

وبحسب بيان البيت الأبيض، يسعى بايدن لتجنب وقوع "نزاع غير مقصود" في العلاقات الأمريكية الصينية، لافتا إلى أن الزعيمان بحثا مسؤولية البلدين لضمان عدم تصاعد المنافسة إلى صراع".

خلال الأشهر الأولى من توليه المنصب، صرح بايدن مرارا وتكرارا أنه سيتبع نهجا صبورا مع بكين، معللا ذلك بالحاجة إلى التركيز على الوضع الداخلي للبلاد ودعم التحالفات.

توقعت بكين بدورها تغييرا إيجابيا في سياسة واشنطن، مع تغير السلطة وإلغاء بايدن مجموعة من الأوامر التنفيذية لسلفه، دونالد ترامب، ومع ذلك، لم تشهد العلاقة بين البلدين فرقا كبيرا.

يشار إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تصاعدت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وأصبحت واحدة من أكبر التهديدات للاقتصاد العالمي قبل الوباء.