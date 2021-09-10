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ميسي يحطم رقم بيليه ويتسيد قارة أمريكا الجنوبية

ميسي يحطم رقم بيليه ويتسيد قارة أمريكا الجنوبية
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

سجل قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، رقما تاريخيا جديدا يضاف لأرقامه القياسية، بعدما تصدر قائمة هدافي أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفا متقدما على الأسطورة البرازيلية بيليه.

العالم-رياضة

وأحرز ميسي 3 أهداف ليقود منتخب بلاده للفوز على بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

وتمكن الأرجنتيني من تسجيل الهدف الأول قبل مرور ربع ساعة على بداية المباراة، من تصويبة بعيدة المدى.

ليضيف الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، مكملا ثلاثيته قبل دقيقتين من النهاية.

وبتسجيله لهذه الثلاثية تخطى رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، بهدفين، ليصبح أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية، كما وتعتبر هذه الثلاثية السابعة لميسي رفقة منتخب بلاده.

هذا وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.

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