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تأكيد قطري على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان

تأكيد قطري على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعت دولة قطر، إلى تطوير آلية لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، "منفصلة عن أية حسابات سياسية".

العالم - قطر

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على "تويتر"، تزامناً مع زيارة لباكستان أجراها أمس الخميس واستمرت يوماً واحداً، لبحث الأزمة الأفغانية.

وقال آل ثاني: "‏قمت بسلسلة من اللقاءات الأخوية في ‎باكستان، حيث أكدنا أهمية العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين وتوافق وجهات النظر بشأن ‎أفغانستان".

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، قالت في وقت سابق، إن رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، بحث مع آل ثاني، "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في أفغانستان".

وفي 15 أغسطس الماضي، أعلنت "طالبان" سيطرتها على العاصمة كابل، بموازاة انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية الشهر نفسه؛ ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الهروب من البلاد.

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تأكيد قطري على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان

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