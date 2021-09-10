اكتشاف أسلوب جديد للتنبؤ بالوفاة بالنوبة القلبية

العالم-صحة

وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة Plos One وبنيت على التاريخ المرضي لـ1927 شخصا تعرض 30% منهم لأكثر من نوبة قلبية، إلى ارتباط هذه الحالات بجين VEGF-A.

وكان العلماء يفترضون أن تكون المستويات العالية من نشاط الجين المذكور مفيدة لنمو الأوعية الدموية الجديدة في محيط الشرايين المسدودة.

ولكن الدراسة أظهرت أن المستوى العالي من جين VEGF-A قد يدل على محاولة الجسم إعادة وظيفة القلب، العملية التي لا يرافقها النجاح في بعض الحالات الخطرة.

وتوصلت الدراسة إلى استنتاج أن احتمال موت المرضى ذوى المستوى العالي من جين VEGF-A خلال السنوات الثماني الأولى بعد تلقيهم العلاج في المستشفى للمرة الأولى تزيد بنسبة أكثر من 40% عن احتمال موت المرضى ذوي المستوى المنحفض من الجين المذكور.