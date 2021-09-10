الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اكتشاف أسلوب جديد للتنبؤ بالوفاة بالنوبة القلبية

اكتشاف أسلوب جديد للتنبؤ بالوفاة بالنوبة القلبية
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكتشف فريق من علماء جامعة “ماسي” النيوزيلندية أن النشاط الزائد للجين المسؤول عن ترميز البروتين لتشكيل الأوعية الدموية الجديدة، يعرقل تعافي الإنسان بعد إصابته بالنوبة القلبية.

العالم-صحة

وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة Plos One وبنيت على التاريخ المرضي لـ1927 شخصا تعرض 30% منهم لأكثر من نوبة قلبية، إلى ارتباط هذه الحالات بجين VEGF-A.

وكان العلماء يفترضون أن تكون المستويات العالية من نشاط الجين المذكور مفيدة لنمو الأوعية الدموية الجديدة في محيط الشرايين المسدودة.

ولكن الدراسة أظهرت أن المستوى العالي من جين VEGF-A قد يدل على محاولة الجسم إعادة وظيفة القلب، العملية التي لا يرافقها النجاح في بعض الحالات الخطرة.

وتوصلت الدراسة إلى استنتاج أن احتمال موت المرضى ذوى المستوى العالي من جين VEGF-A خلال السنوات الثماني الأولى بعد تلقيهم العلاج في المستشفى للمرة الأولى تزيد بنسبة أكثر من 40% عن احتمال موت المرضى ذوي المستوى المنحفض من الجين المذكور.

تصنيف :

روابط ذات صلة

علامة عند تنظيف أسنانك قد تشير إلى إمكانية الاصابة بالنوبة القلبية

أمراض اللثة و ارتباطها بالنوبة القلبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'غازبروم' الروسية تعلن اكتمال بناء خط أنابيب الغاز 'السيل الشمالي 2' بالكامل

اكتشاف أسلوب جديد للتنبؤ بالوفاة بالنوبة القلبية

اقتحام المستوطنين لمناطق أثرية في بيت لحم

القبض على خمسة دواعش في نينوى بينهم مسؤولون

استشهاد شاب يمني وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات العدوان

رئيس لقاء علماء صور: اميركا هي المسؤولة عن كل جوع وأنين مريض في لبنان