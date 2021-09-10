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كيف يؤثر تشكيل الحكومة اللبنانية على دول محور المقاومة؟

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أوضح د. نزيه منصور النائب السابق من العاصمة اللبنانية بيروت البيان الوزاري والثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة تضمن بندا يقول ان الحكومة تحتفظ بالحصن الحصين الذي قام بحماية لبنان، والذي قهر الارهاب وجعل الوحدة اللبنانية تتجلى من خلال هزيمة الكيان الصهيوني، وإبعاد النار عن الساحة اللبنانية وحفظ المجتمع اللبناني بمختلف هيئاته المذهبية والطائفية والمناطقية.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أفاد نزيه منصور ان تشكيل الحكومة الحالية المؤلفة كان بدور من المقاومة ومن قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكان قبل ايام اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يتضمن موضوع تشكيل تلك الحكومة.

وكانت قد اعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وسيكون من المنتظر من حكومة ميقاتي أن تبدأ علي الفور في إصلاحات ملحة وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمهيد السبيل للحصول علي مساعدات أجنبية الحاجة لها ماسة في البلاد

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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