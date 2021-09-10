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صورة مهيبة لـ'حافة الأرض' المخيفة'

صورة مهيبة لـ'حافة الأرض' المخيفة'
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

التقط رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، المقيم حاليا في محطة الفضاء الدولية، صورة وصفت بالمهيبة والمخيفة بسبب وضعيتها الفريدة جدا وألوانها الرائعة.

العالم - منوعات

ووصفها محبو الفضاء بـ”حافة الأرض”، بسبب وضعيتها حيث يشعر المشاهد بالرهبة الشديدة بحسب الخبراء، وشاركها على صفحته في “تويتر”.

ويعمل رائد الفضاء الفرنسي ضمن فريق وكالة الفضاء الأوروبية، هو أحد أعضاء بعثة (SpaceX Crew-2) وعضو في بعثة “ناسا” رقم 65، التي انطلقت إلى المحطة الدولية في أبريل/ نيسان الماضي.

وبحسب موقع “cnet”، فقد اشتهر رائد الفضاء الذي ينفذ رحلته الثانية، من أول زيارة له بتصور مشاهد فريدة جدا ومميزة لكوب الأرض.

وبحسب الكاتب جاكسون رايان، الذي نشر تقريرا عن الصورة، تبدو الأرض وكأنها قد تعرضت لوابل من قصف ضوئي قادم من النجوم البعيدة، الأمر الذي جعل البعض يصفها بالمخيفة أيضا.

وبحسب عالم الفلك خوان كارلوس مونوز، فإن النطاق البرتقالي حول الأرض أو الخط الذي يظهر كشفق، هو عبارة عن انبعاثات ذرات الصوديوم على ارتفاع 90 كيلومترا تقريبا فوق سطح الأرض، أما الخط الأزرق الخافت أسفله، فهو ناتج عن ذرات الأوكسجين.

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