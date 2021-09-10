'طالبان' تكشف مخبأ أمر الله صالح في بنجشير وأنباء عن إعدام شقيقه

العالم - افغانستان

وجاءت الأنباء عن مقتل روح الله صالح على حسابات موالية للحراك المقاوم في بنجشير ومعارضة لها على حد سواء، مع تفاصيل متضاربة عن ملابسات وفاته.

ويأتي ذلك على خلفية تداول لقطات في مواقع التواصل تظهر مسلحا منتميا إلى "طالبان" في المخبأ الذي سجل فيه أمر الله صالح آخر رسالة منه إلى المواطنين في الثالث من سبتمبر.

ولا يزال مكان تواجد صالح مجهولا حاليا، حيث يدعي بعض النشطاء أنه يواصل قيادة الحراك المقاوم في بنجشير، فيما يزعم آخرون أنه غادر إلى طاجيكستان.

وتمكنت "طالبان" في الأسبوع الماضي من السيطرة على المناطق الرئيسية في بنجشير التي كانت آخر ولاية أفغانية لم تسقط حتى ذلك الحين في قبضة الحركة.