الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

'طالبان' تكشف مخبأ أمر الله صالح في بنجشير وأنباء عن إعدام شقيقه

'طالبان' تكشف مخبأ أمر الله صالح في بنجشير وأنباء عن إعدام شقيقه
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء في مواقع التواصل أنباء عن مقتل روح الله صالح، شقيق نائب الرئيس في الحكومة المنهارة وأحد زعماء حراك المقاومة ضد حركة "طالبان" أمر الله صالح في ولاية بنجشير.

العالم - افغانستان

وجاءت الأنباء عن مقتل روح الله صالح على حسابات موالية للحراك المقاوم في بنجشير ومعارضة لها على حد سواء، مع تفاصيل متضاربة عن ملابسات وفاته.

ويأتي ذلك على خلفية تداول لقطات في مواقع التواصل تظهر مسلحا منتميا إلى "طالبان" في المخبأ الذي سجل فيه أمر الله صالح آخر رسالة منه إلى المواطنين في الثالث من سبتمبر.

ولا يزال مكان تواجد صالح مجهولا حاليا، حيث يدعي بعض النشطاء أنه يواصل قيادة الحراك المقاوم في بنجشير، فيما يزعم آخرون أنه غادر إلى طاجيكستان.

وتمكنت "طالبان" في الأسبوع الماضي من السيطرة على المناطق الرئيسية في بنجشير التي كانت آخر ولاية أفغانية لم تسقط حتى ذلك الحين في قبضة الحركة.

روابط ذات صلة

"بنجشير" تتهم طالبان بطرد آلاف الأشخاص

مستشار الأمن القومي الباكستاني يعلق على الاتهامات بتورط بلاده في هجوم طالبان على بنجشير

انباء عن تزويد باكستان لطالبان بطيارين ومقاتلات حربية في معارك بنجشير

شاهد..طالبان تعلن سيطرتها على بنجشير واحمد مسعود يدعو الى انتفاضة شعبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد إنعكاسات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم

إقامة حفل تكريم لجرحى الحشد الشعبي الفائزين ببطولة 'جريح وطن'

منحة الوقود السعودية كذبة سوداء أغرقت عدن بالظلام

إثيوبيا تستعد لبدء انتاج الكهرباء في سد النهضة

تقرير.. أغنى رجل في العالم يسعى لتحدي الموت بالاستثمار في 'إعادة برمجة الخلايا'

'حزب الله' مصر على فك الحصار الامريكي المفروض على الشعب ‏اللبناني