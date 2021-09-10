شاهد..الحكومة الجديدة هل توقف الانهيار في لبنان؟

العالم - خاص بالعالم



وقال شقير في حديث مباشر لقناةالعالم الاخبارية: ان مجرد ان تكون حكومة في لبنان وتكون سلطة تنفيدة واجرائية يمكن تطرق لبنان ابواب العالم من اجل ان تستجلب المساعدات الى لبنان لانه في وضع كارثي على كافة الاصعدة.

وتأمل شقير ان تضع هذه الحكومة لبنان على سكة الاصلاح الى حين الانتخابات النيابية وان توقف الانهيار في الحد الادنى لتبدأ عمليات المعالجة.

وواوضح شقير ان الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وغيرها من الدول كان لديها خطر احمر في لبنان وهو ممنوع انفجار البلد ليس من اجل مصلحة لبنان بل من اجل الحفاظ على المصالح الاميركية والاوروبية والاسرائيلية لان سقوط هيكل لبنان سيؤثر بشكل كبير على المنطقة والعالم.

واشار شقير ان لبنان كان امام خيارين وهو اما ان يحدث الانفجار ويسقط لبنان وهو مرفوض اميركيا واسرائليا واوروبيا واما كان يذهب باتجاه اخر سياسيا واقتصاديا وباخرة المازوت التي اتت من ايران ادت الى خرق في مجال رفع الفيتو عن الحكومة اللبنانية.

واكد شقير ان الحكومة الجديدة في لبنان هي عجالة التي اعادت التسوية بين الرئيس عون والرئيس الحكومة المكلف ميقاتي واعادة حزب الله الى الواجه اواعادة التأيد بان رئيس الجمهورية شريك بتأليف الحكومة وتوقيه اساسي وليس شكلي واسقطت الاعراف التي كانت توضع في تسمية الوزراء.

واهم بينت ان لاتستطيع فرنسا وحدها انتاج الحل في لبنان.

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