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شاهد..لبنان وسوريا امام عصر جديد من العلاقات

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي إبراهيم بيوم ان صمود الشعب للبناني وصمود الدولة السورية وقرار المقاومة في لبنان لاستيراد الوقود من ايران مهدت الطريق الى زيارة الوفد اللبناني الرسمي الى سوريا.

العالم - خاص بالعالم

واشار بيرم الى ان الولايات المتحدة حاولت هي ومن لف حولها من الداخل اللبناني والخارج ان تكون هناك قطيعة بين لبنان وسوريا ومنع التواصل من خلال قانون قيصر لكن اليوم باءت هذه المحاولات كلها بل فشل، واثبت مرة اخرى ان اميركا ليست قدرا في المنطقة.

وبين بيرم ان البعض في لبنان كان يظن ان الوضع في سوريا لن يتغير والقطيعة مع سوريا ابدية ولكن الان تراجعوا عن هذا الامر وادركوا بان ليس من الممكن ان تكون هناك قطيعة بين لبنان وسوريا بحكم الواقع الجغرافي والتاريخي بين لبنان وسوريا.

وأكد ان اميركا بعد السماح بعودة االعلاقات بين لبنان وسوريا لاتستطيع ان تستمر بالنهج السابق الذي كانت تسير عليه وقراراتها الجائرة على لبنان كسرت.

ورأى بيرم ان تداعيات زيارة الوفد اللبناني الرسمي الى سوريا ستكون اكثر من اجترار الكهرباء والغاز عبر الاراضي السورية الى لبنان وسترسم عصر جديد من العلاقات الاكثر انفتاحاً بين البلدين.

المزيد من التفاصيل بالفيدو المرفق...

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