ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الشوفان يوميًا؟

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الشوفان هو أحد الحبوب الكاملة التي يمكن أن تكون وجبة إفطار مثالية، صحية، سريعة التحضير وذات قيمة غذائية كبيرة إذا ما استهلكت بانتظام. دعنا نعرفك على فوائد الشوفان كوجبة يومية فيما يلي.

من فوائد الشوفان كوجبة يومية:

1- مصدر للطاقة

إن تناول وجبة من الشوفان على الفطور يوفر كمية كبيرة من الطاقة التي سوف تستمر معك خلال النهار، وسوف تساعدك على إنجاز نشاطاتك اليومية دون تعب. ويعود السبب في ذلك إلى:

محتوى عالي من الألياف الغذائية وهي أحد الكربوهيدرات المعقدة والتي تساعد على انتظام مستويات السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع وإعطاء المزيد من الطاقة لفترة طويلة.

محتوى الشوفان عالي من مجموعة فيتامينات ب والتي تساهم في تعزيز عمليات إنتاج الطاقة في الجسم.

2- تقليل خطر الإصابة بالسمنة:

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تقليل خطر الإصابة بالسمنة. وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع.

وبالمقارنة مع حبوب الإفطار المصنوعة من رقائق الذرة فإن هضم الشوفان أبطأ وبالتالي فهو:

يقلل من الشعور بالجوع.

يقلل كمية الوجبات المتناولة لاحقًا.

يقلل السعرات الحرارية ويمنع زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

3- الوقاية من الإصابة بالسكري:

يساعد الشوفان في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وذلك كونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض (مؤشر ارتفاع نسبة السكر في الدم).

فعندما يكون المؤشر الجلايسيمي للطعام منخفض، هذا يعني أن عملية إفراغ المعدة ستكون أبطأ وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على مستويات السكر في الدم وسوف يحسن من حساسية الأنسولين.

وهذا ما أكدته نتائج دراسة نشرت في المجلة الامريكية للتغذية السريرية، إن تناول الأغذية ذات المؤشرالجلايسيمي الأقل، يرتبط مع مقاومة أنسولين أقل وخطر إصابة بمرض السكري من النوع الثاني أقل.

4- تعزيز صحة القلب:

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تعزيز صحة القلب.

حيث ربطت العديد من الدراسات ما بين استهلاك الشوفان وتعزيز صحة القلب، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية، بالإضافة لكونه مصدر غني بفيتامينات ومعادن هامة لتنظيم عمل القلب.

وتبين في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول وجبات من الحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

كما تبين أن بيتا جلوكان وهو أحد أهم الألياف القابلة للذوبان والموجود في الشوفان له تأثير إيجابي على التقليل من الكوليسترول.

5- تعزيز صحة الجلد:

يعد الشوفان من الأغذية المثالية لتعزيز صحة الجلد والبشرة والعناية بها، ويعتبر مهدئ لها ومخفف للتهيجات والحكة، حيث يساعد الشوفان على تعديل درجة حموضة للجلد.

توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باستخدام دقيق الشوفان في علاج الأمراض الجلدية المختلفة بما فيها الأكزيما.

6- قيمة غذائية كبيرة:

يعد الشوفان مصدر رائع لعدد كبيرمن العناصر الغذائية المختلفة المطلوبة لصحة الجسم مثل:

الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات النباتية والقليل من الدهون.

العديد من المعادن والفيتامينات المهمة مثل الحديد والنحاس والفسفور والكالسيوم والزنك.

7- التقليل من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال:

أشارت الدراسات أن إطعام الرضع الأصغر من 6 أشهر الشوفان، قلل من خطر إصابتهم بالربو في مرحلة الطفولة.

8- التقليل من الإمساك:

أشارت الدراسات أن نخالة الشوفان قللت من الإمساك لدى كبار السن، كما قللت من حاجتهم لاستخدام الملينات.