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هكذا كتب نفق الحرية تحولاً مفصلياً من النضال الفلسطيني

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أقامت القوى الاسلامية والوطنية في قطاع غزة صلاة الجمعة، أمام مقر الصليب الاحمر دعما للأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال، فيما خرجت جماهير المقاومة الاسلامية في القطاع في مسيرات حاشدة نصرة لأحرار النفق.

العالم - مراسلون

يوم غضب شعبي اجتاح كافة الميادين في فلسطين ففي قطاع غزة خرجت الجماهير من المساجد بمسيرات لمساندة الأسرى سواء في معركتهم داخل السجون او في حريتهم التي يلاحقها الاحتلال

أما حركة الجهاد الاسلامي فقد نظمت صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بمشاركة جماهيرية من المواطنين وكافة قيادتها السياسية واللافت كان حضور نخبة من مقاتلي سرايا القدس في رسالة قوية للاحتلال بأن المقاومة ترقب أي مساس بحياة الاسرى.

كما طالبت الجهاد الاسلامي، ان تكون هذه العملية دافعا لوحدة كافة الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

اذاً نفق الحرية كتب تحولا مفصليا من النضال الفلسطيني سيكون له ما بعده.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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