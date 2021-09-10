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مصر تعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع أنقرة هذا العام

مصر تعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع أنقرة هذا العام
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

القاهرة- متابعات: قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قد تستأنف هذا العام إذا تم حل القضايا العالقة، في أعقاب الاجتماعات الأخيرة بين البلدين.

العالم- مصر

وأضاف مدبولي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن القضية الرئيسية لمصر تظل في وجود تركيا بليبيا.

وأشار إلى أنه “لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك الليبيين يقررون مستقبلهم”.

وعن الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، أوضح رئيس الوزراء المصري أن “هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة”.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد قال في وقت سابق في مقابلة مع “وكالة بلومبرغ”، إن مصر متحمسة للوصول إلى حل وللصيغة الضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين الدولتين.

وأضاف أنه “ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم، مشيرا إلى أنه “عندما نشعر بالرضا تجاه حل هذه الأمور فسيفتح ذلك الباب لتحقيق المزيد من التقدم”.

واتفقت مصر وتركيا على مواصلة المشاورات بينهما لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

يذكر أن الجولة الثانية من تلك المشاورات أجريت في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

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