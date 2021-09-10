ردود الفعل الخارجية على حكومة ميقاتي

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وأضافت عبر تويتر أرحب بتشكيل الحكومة الجديدة،ملي في أن يكون الناس في صلب أولويات هذه الحكومة بما يساعد على التخفيف من معاناتهم ووضع حد للاحتياجات الإنسانية، وتزويدهم بالخدمات الأساسية، والالتزام بإنجاز تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار مرفأ بيروت المفجع. وهذا كفيل بأن يبشر بحقبة جديدة من الإنصاف والعدالة حيث تحفظ كرامة الناس ويعاد بناء آمالهم في مستقبل أفضل قبل كل شيء.

و غردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة لشؤون لبنان جوانا فرونتسكا عبر تويتر: "سررت بإعلان تشكيل حكومة جديدة. إنها الخطوة الأولى. الآن، هناك حاجة لخطوات سريعة وشجاعة من أجل المصلحة العامة لبدء الإصلاحات الاقتصادية والمرتبطة بالحوكمة والتحضير للانتخابات في موعدها. حان الوقت لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني ولتلبية تطلعاته لمستقبل أفضل.

و أيضا رحب الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، ب​تشكيل الحكومة​ ال​لبنان​ية ​الجديدة​، بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا.

و قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن آمال اللبنانيين معقودة علي تشكيل تلك الحكومة والخطوات الاصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة ​الأزمة​ الاقتصادية والانسانية التي يواجهها الشعب.

وأشار إلى أن ​الجامعة العربية​ مستمرة في مواكبة و​دعم​ لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته .