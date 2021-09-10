مسيرة حاشدة لفصائل المقاومة في دمشق دعما لعملية نفق الحرية

العالم - مراسلون

من كل الاطياف و الاعمار و مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية خرجوا صوتا واحدا في مسيرة شعبية حاشدة في مخيم جرمانا بريف دمشق، احد مخيمات اللجوء الفلسطيني، تاييدا لعملية نفق الحرية.

المشاركون عبروا عن دعمهم الكامل لقضية الاسرى الابطال في سجون الاحتلال الصهيوني، و عن فخرهم بما تحققه المقاومة الفلسطينية فيالداخل من عمليات ترعب العدو الصهيوني.

كما حفر الاسرى الابطال نفق حريتهم وكسروا بايديهم قيدهم، يؤكد المشاركون على النضال و المقاومة كدربٍ وحيد لانتزاع الحرية ولانهاءوجود المحتل وتحرير فلسطين.

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