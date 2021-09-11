أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

ابرار ..

-وزير الخارجية ..نأمل أن تعمل حركة طالبان بالتعهدات التي وعدت بها

سياست روز ..

- روسيا تؤكد أنها ستعارض أي قرار محتمل ضد إيران بمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كيهان ..

- لبنان يخرج من مأزق تشكيل حكومة جديدة بعد ثلاثة عشر شهرا

ابتكار ..

- تشكيل حكومة جديدة بلبنان برئاسة نجيب ميقاتي نهاية لفراغ سياسي طويل

خراسان ..

-حركة طالبان تعد بإجراء إنتخابات عامة أملا بكسب شرعية دولية

جمهوري اسلامي ..

- الوزير عبد اللهيان.. إيران تشعر بالقلق إزاء إحتمال تنامي الإرهاب بأفغانستان

جوان ,,

- المتحدث السابق بإسم البنتاغون .. ترامب ضغط لإخفاء معلومات الخسائر في الضربة الإيرانية لعين الأسد

حمايت ..

- الرئيس الأوكراني يلوح بإحتمال دخول بلاده حربا مع روسيا

اطلاعات ..

-حركة النجباء تحذر من خطر مواصلة بغداد صمتها إزاء الإنتهاكات التركية للسيادة الوطنية العراقية

مردم سالاري ..

- مندوبنا بالأمم المتحدة .. الهجوم على بنجشير غير مبرر وقتال بين الإخوة

آرمان ملي ..

- خطوتان نحو الأمام .. إلغاء مراسم تشكيل الحكومة الأفغانية ووقف لإطلاق النار في بنجشير

وطن امروز ..

- الحادي عشر من سبتمبر بداية لنهاية أمريكا

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( تسارع حركة قاطرة أفول الولايات المتحدة ) .. نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة عكست وجود انتقادات واسعة لموقف ادارة بايدن ازاء افغانستان بشأن طريقة الانسحاب العسكري المخزية ,وهناك انتقادات متزايدة من قبل حلفاء امريكا ايضا , وسط تبلور قناعة في الداخل الامريكي والعالم من ان امريكا لم تعد قوة عظمى في الواقع، ( إن الأوضاع الداخلية الهشة وتغير موازين القوى في العالم عاملان رئيسيان باتا يحولان دون مواصلة أمريكا تدخلاتها العسكرية) في العالم ودون خوضها لحروب طويلة / وبالطبع تحاول امريكا منذ سنوات طويلة اثبات العكس في مواقف دولية هزيلة فضحت واقع ضعفها بشكل اكبر , والانسحاب المذعور من افغانستان نموذج قد لن يكون الاخير لواقع تسارع قاطرة الافول الامريكي.

ابتكار ..

- في الشأن الافغاني كتبت صحيفة ابتكار في مقالها ( طالبان ومرحلة إختبار التغيير الصعبة ).. حركة طالبان شكلت حكومتها المؤقتة, والعالم يترقب تحقيق هذه الحركة لوعودها التي طرحتها قبيل سيطرتها على كابل وبعدها ايضا وخاصة بشأن تشكيل حكومة شاملة ..

( إن تشكيل حكومة طالبانية حتى النخاع أضعف تلك الآمال الأولية المحدودة المتفائلة إزاء مقولة تغير طالبان ) وبالطبع سارعت طالبان اثرها الى تهدئة الاجواء باعلان عزمها على اجراء انتخابات عامة , الا انها لم تحدد امد مهام هذه الحكومة التي قالت انها مؤقتة ولم تحدد اي موعد لاجراء الانتخابات الموعودة ولا متى ستشكل حكومة شاملة / مع ذلك لا ينبغي استباق الامور رغم كل المؤشرات السلبية حتى الان فربما ونقول ربما يحدث تغيير في نهجها / ان طالبان تقف في منعطف تأريخي فأما السير في طريق التغيير بتشكيل حكومة شاملة ودخول حوار وطني بدلا من لغة البندقية او بالاحتفاظ بالصورة النمطية المعروفة عنها التي شاهدها العالم عبر حكومة طالبان باواخر تسعينيات القرن الماضي .

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا ينقل عن جبهة المقاومة الوطني الافغانية قولها ( نحن نسيطر على 65% من بنجشير ) كتبت فيه .. هذا ما اكده في الواقع المتحدث باسم جبهة المقاومة الافغانية في بنجشير علي ميثم نظري في تصريحات لوكلات انباء دولية .. ( إن المقاومة الأفغانية تؤكد أنها قامت بإنسحابات تكتيكية من الطرق الرئيسية إلى مواقع أكثر تحصينا ببنجشير ) ويوضح الناطق باسم المقاومة الافغانية ان هذه الانسحابات استهدفت امتصاص زخم هجوم طالبان وان المعارك مستمرة وتم الحاق خسائر فادحة بطالبان وان المقاومة تعزز صفوفها بانضمام اعداد متزايد من المقاتلين من ولايات اخرى الى صفوفها . وجدير بالذكر ان حركة طالبان تؤكد من جانبها سيطرتها على بنجشير وكل الولايات الافغانية .

جوان ..

صحيفة جوان تناولت الشأن اللبناني في مقالها ( لبنان والخطوة الأكبر للخروج من الأزمة) قائلة .. ان توصل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي الى تفاهم مشترك بشان تركيبة الحكومة الجديدة تطور بالغ الاهمية يعزز الامال ازاء دخول لبنان لمرحلة معالجة وحل ازماته، ( إن تشكيل حكومة لبنانية جديدة تحظى بتأييد القوى السياسية الرئيسية في البلاد خطوة كبرى في طريق إعادة الأمور إلى نصابها) وذلك في الوقت الذي يقف فيه لبنان على حافة انهيار اقتصادي خطير وسط ازمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية متداخلة بسب تدخلات قوى غربية واخرى اقليمية رجعية تحاول فرض رؤيتها المصلحية عليه بممارسة ضغوط اقتصادية ومالية ابتزازية، ان تشكيل حكومة لبنانية جديدة سيعطي لبنان القدرة على الحصول على قروض دولية عاجلة للحد من ازماته الاقتصادية , حيث شكل غياب الحكومة عائقا كبيرا في هذا الطريق.

خراسان ..

في الشان اللبناني ايضا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( لبنان والفشل الأمريكي).. ليس هناك شك من ان تشكيل حكومة جديدة في لبنان تطور يعزز الامال بتجاوز هذا البلد للازمات العديدة التي تعصف به, والواقع ( أن تشكيل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومته تزامن ولحسن حظه مع تداعي وإهتزاز الضغوط الإقتصادية الأمريكية على لبنان) فوصول الوقود الايراني الى لبنان بطلب من حزب الله خفف من ازمة الوقود الحادة , خاصة وسط انباء عن قرب وصول المزيد من شحنات الوقود الايراني الامر الذي اثار مخاوف امريكا من تعاظم مكانة ايران في الساحة اللبنانية , وهي مخاوف دفعت واشنطن لتجميد معارضتها لايصال الغاز والكهرباء من الاردن عبر سوريا الى لبنان , كما خففت امريكا من معرضتها لحصول لبنان على قروض دولية لا حبا بلبنان وشعبه بل لتفادي توجيه الشعب اللبناني اصابع الاتهام لها بكونها المسؤولة الرئيسية عن ايجاد ازماته .

حمايت..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا يتحدث عن ( هزيمة كبرى للجيش السعودي بمحافظة حجة اليمنية ) جاء فيه .. نقلت قناة الميادين الفضائية عن محافل اعلامية يمنية بصنعاء قولها ان القوات اليمنية المشتركة التي تضم الجيش وحركة انصار الله , استطاعت الحاق خسائر فادحة في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته بمحافظة حجة اليمنية، ( إن المحافل الإعلامية بصنعاء تحدثت عن تقدم القوات اليمنية المشتركة بمحافظة حجة وإلحاقها خسائر فادحة بالجيش السعودي) في هجوم استهدف المواقع السعودية في معبر "الطوال " وغرب منطقة "حرض" غرب المحافظة . كما شمل الهجوم معسكرا لمرتزقة التحالف السعودي حيف فر المرتزقة تاركين اسلحتهم تحت وابل من نيران القوات اليمنية .